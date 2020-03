Por essa razão, o fundo a ser criado pela CPLP deveria ser canalizado para outras comunidades luso-asiáticas, defendeu.

“A CPLP pode fazer algo, tenho certeza”, afirmou, reforçando: “Este é o momento que a CPLP deve mostrar que se importa”.

“Os líderes da CPLP precisam de realizar uma reunião de videoconferência de emergência para definir a ajuda à comunidade portuguesa em todo o mundo”, frisou o responsável.

Por outro lado, Joseph Santa Maria pediu ainda à “família portuguesa asiática”, espalhada um pouco por todo do continente, para que assumam um papel proativo, em especial os líderes de cada comunidade.

“Exorto-os a ficarem em casa e ouvirem os seus governos nestes tempos difíceis”, apelou.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 324 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 14.300 morreram.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, com a Itália a ser o país do mundo com maior número de vítimas mortais, com 5.476 mortos em 59.138 casos. Segundo as autoridades italianas, 7.024 dos infetados já estão curados.

Vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.