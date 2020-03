“Foram negativos. Aguardamos agora os resultados para o caso de São Vicente”, apontou Artur Correia, depois de receber, ao final da tarde, os primeiros dois resultados das amostras enviadas para o Instituto Nacional de Saúde Pública Doutor Ricardo Jorge, em Lisboa.

As duas turistas portuguesas, de 32 e 26 anos, chegaram à Praia, provenientes do Porto, no domingo, e estavam desde quarta-feira em isolamento no Hospital Agostinho Neto.

As autoridades cabo-verdianas aguardam agora o resultado, a partir de Lisboa, das análises ao terceiro caso suspeito anunciado no balanço de hoje.

Trata-se de um cidadão cabo-verdiano de 49 anos, que chegou à ilha de São Vicente proveniente de Roma, Itália, e que está em isolamento no Hospital Batista de Sousa, no Mindelo, desde quarta-feira.