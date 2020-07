As ligações ferroviárias entre Portugal e Espanha estão suspensas desde 17 de março, altura em que encerraram as fronteiras terrestres.

Apesar de terem sido reabertas as fronteiras terrestres no dia 01 de julho, o serviço ainda não foi reposto, estando dependente de decisão das duas operadoras.

"Ambas as operadoras apresentaram as suas propostas que estão em fase de apreciação. A CP - Comboios de Portugal, em articulação com a tutela, está a analisar as propostas e, oportunamente, dará mais informação relativamente a esta questão", esclareceu a CP, em resposta à Lusa.

Já a operadora espanhol adiantava, numa resposta à associação do Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular, enviada a 01 de julho, que para os próximos dias está agendada uma reunião, para discutir, entre outros temas, a retoma do serviço do comboio 'Celta', pelo que, no momento, não era possível facilitar mais informação.

Nessa missiva, a que a Lusa teve acesso, a RENFE sublinha, contudo, que sendo este um serviço operado conjuntamente com a CP, as decisões sobre esta ligação serão "adotadas conjuntamente".

Com partidas diárias, o comboio Celta, que é operado pela CP em conjunto com a Renfe, iniciou a sua atividade em julho de 2013, assegurando uma ligação rápida entre Vigo e Porto, com paragens em Valença, Viana do Castelo e Nine.

Esta ligação veio permitir percorrer os 175 quilómetros que separam as cidades em duas horas e 15 minutos, quando anteriormente a ligação demorava mais de três horas.

