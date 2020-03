“Apesar de ainda não se ter verificado qualquer caso suspeito em Ribeira de Pena junto de trabalhadores das barragens, o município já manifestou essa preocupação junto do Governo (ministérios da Administração Interna e da Saúde), da Direção-Geral da Saúde (DGS) e de outras entidades estatais com competência na matéria, solicitando a adoção de medidas urgentes para resolver esta situação”, acrescentou o autarca.

João Noronha lembrou que a autoridade de saúde do Alto Tâmega determinou na sexta-feira o isolamento profilático domiciliário obrigatório, pelo período de 14 dias, para todas as pessoas provenientes do estrangeiro ou das regiões do Norte e de Lisboa e Vale do Tejo, as áreas do país mais afetadas pela covid-19.

Referiu, ainda, que o município “já solicitou às entidades fiscalizadoras competentes ações regulares de controlo, a fim de verificar o respeito do isolamento profilático obrigatório determinado pelas autoridades de saúde”.

A autarquia pediu à população para estar “igualmente atenta e vigilante a esta situação e, sem quaisquer ações de alarmismo social infundado, sinalizar, junto das entidades fiscalizadoras, potenciais casos de incumprimento do isolamento profilático domiciliário obrigatório”.

Segundo a Iberdrola, o seu plano de contingência para fazer face à pandemia no âmbito das obras do SET está em linha com as diretrizes da DGS, da Organização Mundial de Saúde e do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças.

A empresa recomendou ainda a “todos os trabalhadores dos núcleos populacionais onde se encontram, que limitem o contacto social dentro e fora da zona de trabalho”, proibiu visitas ou reuniões presenciais com entidades externas e reduziu ao mínimo imprescindível a presença de pessoal na reuniões internas.

A Iberdrola garantiu ainda que vai cumprir com todas as ordens que sejam recebidas das "autoridades públicas competentes em razão de matéria".

O SET é um dos maiores projetos hidroelétricos na Europa dos últimos 25 anos, contemplando um investimento de 1.500 milhões de euros.

Portugal encontra-se em estado de emergência e a DGS elevou na sexta-feira o número de casos confirmados de infeção para 1.020, mais 235 do que na quinta-feira. O número de mortos no país subiu para seis.