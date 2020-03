Num texto conjunto, Ribeiro e Castro e Monteiro assinalam que “não há um só Estado-membro da União Europeia, nem um só país europeu que esteja livre do Covid-19 e da ameaça que representa”, e que geram “particular preocupação, nesta altura, os casos de Itália, Espanha, Alemanha e França”.

A conclusão que retiram é que “é dever” dos países da UE “garantir a segurança dos cidadãos, não facilitando o agravamento das ameaças e da respetiva circulação por ausência ou deficiência de controlo das fronteiras nacionais” que devem ser, “na presente crise, uma importante barreira de controlo sanitário para segurança das pessoas”.

Além do mais, argumentam os dois ex-líderes, que também foram eurodeputados, o Tratado de Lisboa “reforçou precisamente” a “importância da política de saúde, exaltando entre os seus objetivos a ‘proteção dos cidadãos contra ameaças à saúde’, incluindo ‘melhorar a vigilância e a preparação para casos de epidemias’”.

Os dois antigos presidentes dos centristas concluíram que “está na hora de o governo português determinar o acionamento imediato do previsto nos artigos 25.º e seguintes do Código das Fronteiras Schengen, determinando a reintrodução temporária do controlo nas fronteiras internas – terrestres, aéreas e marítimas”.