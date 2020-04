O responsável da câmara de Roterdão pelo festival, Said Kasmi, sublinhou, porém, que tanto a União Europeia de Radiodifusão (UER), que promove o festival, como as estações de radiodifusão e do centro de congressos Ahoy "podem ter a certeza de que Roterdão vai continuar a ser a cidade sede em 2021".

Se a UER e os restantes organizadores do evento decidirem selecionar de novo Roterdão como cidade anfitriã do festival, a câmara municipal quer aproveitar a ocasião para oferecer um papel especial aos profissionais da saúde que têm estado a lutar contra a pandemia de covid-19, dando-lhes ingressos gratuitos ou homenageando-os durante o festival.

Depois de cancelada a 65.ª edição do Festival Eurovisão da Canção, em março, a organização anunciou a realização de um espetáculo, em maio, com os cantores que deveriam representar os 41 países concorrentes deste ano.

De acordo com o anúncio feito no início de abril, o espetáculo terá como anfitriões os apresentadores holandeses Chantal Janzen, Edsilia Rombley e Jan Smit, “honrará as 41 canções” que deveriam competir este ano, reunindo “os artistas 2020, a partir das suas localizações pela Europa, numa 'performance' de um sucesso da Eurovisão, com letras unificadoras, apropriadas para a situação em que o mundo se encontra”.

Portugal, que venceu o festival Eurovisão da Canção por uma única vez, em 2017, com o tema "Amar pelos dois", interpretado por Salvador Sobral e composto por Luísa Sobral, iria estar representado na edição de 2020 com a canção "Medo de Sentir", interpretada por Elisa e composta por Marta Carvalho, que venceu a final do Festival da Canção no dia 07 de Março, em Elvas.

A Europa registou até agora mais de 1,2 milhões de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus, tendo morrido mais de 114 mil pessoas - a Itália é o país com maior número de mortes (25.549), enquanto Portugal regista até agora 820.

A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 184 mil mortos e infetou mais de 2,6 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Cerca de 700 mil doentes foram considerados curados.