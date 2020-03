"Informamos que todas as atividades públicas estão suspensas", a partir de hoje e até 04 de abril, afirmou a direção do Jazz ao Centro Clube, que gere o Salão Brazil, na sua página na rede social Facebook.

Para as pessoas que já adquiriram bilhetes para os espetáculos cancelados ou adiados, a direção do Jazz ao Centro assegura que garantirá a devolução do valor dos mesmos, sendo possível pedir esclarecimentos para os e-mails ajuda@bol.pt e salaobrazil@gmail.com, refere o comunicado.

Também hoje, o Teatro da Cerca de São Bernardo e o Teatrão, equipamentos culturais de Coimbra, decidiram suspender toda a sua atividade até 03 de abril.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou a doença Covid-19, provocada pelo novo coronavírus, que surgiu na China em dezembro de 2019, como pandemia.

O número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus, que causa a doença Covid-19, subiu hoje para 78 em Portugal, mais 19 do que os contabilizados na quarta-feira.

As medidas já adotadas em Portugal para conter a pandemia incluem, entre outras, a suspensão das ligações aéreas com a Itália, a suspensão ou condicionamento de visitas a hospitais, lares e prisões, e a realização de jogos de futebol sem público.

Em todo o mundo, o novo coronavírus já infetou mais de 125 mil pessoas e provocou mais de 4.600 mortos.