Essa autarquia do distrito de Aveiro tinha no domingo 13 casos de Covid-19 confirmados no território, que tem o hospital de referência a sede do Centro Hospitalar do Entre Douro e Vouga - que, gere as unidades da Feira, Oliveira de Azeméis e São João da Madeira, servindo um universo de cerca de 350.000 utentes.

Considerando que dezenas de médicos e outros profissionais de saúde estão já em quarentena e que os que se mantêm em exercício vêm trabalhando "24 horas seguidas ou mais", o presidente da Câmara da Feira contactou quatro unidades de alojamento locais para lhes pedir ajuda.

"No hospital chegou a falar-se de se montar uma tenda para os médicos e enfermeiros poderem ter onde descansar, mas, quando soube disso, contactei os hotéis e eles disponibilizaram logo quartos para quem quiser ficar perto do São Sebastião", revelou Emídio Sousa à Lusa.

Em causa estão, a cerca de um quilómetro do hospital, o Hotel Nova Cruz, a Residencial dos Loios e o Hostel da Praça. A cerca de quatro quilómetros, está igualmente disponível o Hotel Pedra Bela.