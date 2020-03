As instituições bancárias têm incentivado os seus clientes a utilizar os seus canais digitais de comunicação, tentando diminuir a quantidade de atendimentos presenciais.

Todos os bancos que responderam à Lusa afirmaram que estão a operar tendo em conta as recomendações das autoridades de saúde competentes.

Hoje, em resposta à Lusa, fonte oficial do BPI afirmou que o banco vai funcionar "à porta fechada" a partir de segunda-feira devido à pandemia de Covid-19, e vai atender clientes "em caso de absoluta necessidade", caso estes assinalem a sua presença.

Também a Caixa Geral de Depósitos (CGD), em resposta à Lusa, assegurou estar a proceder ao reforço da "limpeza dos espaços e desinfeção dos mesmos, aquisição de material de proteção e limitação de viagens, nomeadamente para locais classificados como de maior risco pela DGS [Direção-Geral da Saúde] e a possibilidade de ter colaboradores a trabalhar à distância".

Já fonte oficial BCP respondeu à Lusa afirmando que "as viagens ao estrangeiro e as viagens com recurso a transporte aéreo estão condicionadas", e que, "como já é prática no banco, sempre que possível privilegiam-se as reuniões por videoconferência".

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 5.700 mortos em todo o mundo e o número de infetados já ultrapassa as 151 mil pessoas, com casos registados em mais de 137 países e territórios, incluindo Portugal, com 169 casos confirmados.