“A nova data, de 08 a 11 de outubro, foi escolhida tendo por base a proximidade da peregrinação de outubro, tal como acontecia em maio, num ano particularmente importante para o Santuário, quando se faz memória do centenário da morte de Santa Jacinta Marto, a mais jovem santa não mártir da Igreja”, informou o Santuário em comunicado.

O documento adianta que “a decisão foi tomada no âmbito do grupo de trabalho que está a preparar as Jornadas, que decidiu igualmente manter o programa, na sua essência, inalterado, embora possam verificar-se alguns ajustamentos em face deste adiamento”.

Estas jornadas pretendem, no contexto do centenário da morte dos videntes Francisco e Jacinta Marto – canonizados em 2017 pelo Papa Francisco -, “propor à sociedade portuguesa um processo de reflexão sobre a morte das crianças, as crianças em luto e o luto pelas crianças”.

“Temas como o estatuto sociocultural da morte e do morrer, a incompetência social e individual para a perda, os comportamentos de risco, o tratamento mediático da morte das crianças, bem como a resposta que cada individuo dá a esta experiência da morte, da perda e do luto”, estarão em debate neste evento.

Portugal regista 59 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus, segundo informação da Direção-Geral da Saúde (DGS) hoje divulgada.

Face ao aumento de casos, o Governo ordenou a suspensão temporária de visitas em hospitais, lares e estabelecimentos prisionais na região Norte, até agora a mais afetada.

Foram também encerrados alguns estabelecimentos de ensino, sobretudo no Norte do País, assim como ginásios, bibliotecas, piscinas e cinemas.

Os residentes nos concelhos de Felgueiras e Lousada, no distrito do Porto, foram aconselhados a evitar deslocações desnecessárias.