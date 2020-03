Os grupos que cancelaram a visita ao Santuário da Cova da Iria eram da Coreia do Sul (nove), Itália (cinco), Espanha (quatro), Indonésia (três), Sri Lanka e Brasil (dois cada), Filipinas, Guatemala, Equador e Estados Unidos (um cada), aos quais se juntam dois portugueses.

Em nota enviada à agência Lusa, o Santuário assegura que “acompanha de forma responsável e em total articulação com as autoridades de saúde, a nível local e nacional, o evoluir da situação do Covid-19 em Portugal e no mundo”.

“Depois de um conjunto de medidas preventivas, postas em vigor no passado dia 24 de fevereiro, o Santuário delineou um Plano de Contingência próprio e, neste momento, acompanhando de forma responsável as medidas sugeridas pela autoridade nacional de saúde decidiu, em articulação com o Movimento da Mensagem de Fátima, suspender até à Páscoa a realização do Retiro de Doentes, que envolve um grupo de especial vulnerabilidade”, refere.

O Santuário especifica que “foram suspensos três turnos de retiros: de 10 a 13 de março, envolvendo doentes da diocese de Viana do Castelo (50), de 26 a 29 de março, envolvendo doentes da diocese de Leiria-Fátima (100) e de 02 a 05 de abril, envolvendo doentes da diocese do Porto (100)”.