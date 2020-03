"O comércio encontra-se, a quase todos os níveis, fechado por iniciativa próxima. É um concelho e uma vila fantasma. Porque as pessoas entenderam que era esse o caminho. Não há pessoas nas ruas, não se veem carros passar", assinalou.

Ao final da tarde de hoje, o edil promoveu uma conferência de imprensa em Velas com intuito de "fazer o ponto de situação" das medidas do concelho para fazer face à pandemia de Covid-19, tendo destacado que, numa primeira fase, foram encerrados vários serviços municipais na área da cultura, do desporto e lazer.

Quanto à segunda fase, Luís Silveira revelou que o atendimento presencial na Câmara foi suspenso e decretou a restrição aos horários de funcionamento do comércio local, que passou a estar obrigado a fechar até às 21:00.

Os Açores têm atualmente dois casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus que provoca a Covid-19, sendo o outro caso uma mulher de 29 anos residente na ilha Terceira.

Existem atualmente 15 casos suspeitos na região, cinco dos quais aguardam resultados (um da ilha Terceira, um do Faial e três de São Miguel), nove aguardam colheitas (um de Santa Maria e oito de São Miguel) e um, na ilha Terceira, aguarda a repetição da análise, após ter tido resultado inconclusivo.

Estão em vigilância ativa 495 pessoas (mais 65 do que na terça-feira), das quais 129 relacionados com o primeiro caso positivo e 26 com o segundo.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 210 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 8.750 morreram.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 642, mais 194 do que na terça-feira. O número de mortos no país subiu para dois.