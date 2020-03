Já o músico Aníbal Zola decidiu manter o concerto que tinha marcado para hoje no Centro e Laboratório Artístico de Vermil, Guimarães, mas será "à porta fechada, sem público no local" e com transmissão em direto a partir das 21:30.

De acordo com a promotora, o concerto será transmitido em 'streaming' a partir da página do Centro e Laboratório Artístico de Vermil ou do portal Comunidade Cultura e Arte.

Nos últimos dias têm sido vários os espaços culturais que têm encerrado ou suspendido as respetivas programações, depois de o Governo ter recomendado a suspensão de eventos em espaços fechados com mais de mil pessoas e em espaços abertos com mais de cinco mil, que hoje se tornou numa interdição de facto até, pelo menos, 09 de abril.

O Festival de Artes Performativas Periferias, em Sintra, anunciou que irá disponibilizar ‘online’ os espetáculos que estão agendados para o fim de semana e que serão interpretados sem público e à porta fechada.

"Tendo em conta o cariz internacional do festival, as atuações serão encerradas ao público e posteriormente colocadas ‘online’ na página do festival, de forma a que público possa continuar a ter acesso à cultura", refere a organização, a associação Chão de Oliva.

Serão mostradas de forma gratuita a peça de teatro "Chiquinho" e a atuação do grupo de dança UNO-Sonic.

O realizador português Edgar Pêra revelou que colocou na plataforma Youtube o primeiro volume dos "arquivos Kino-Pop", os diários visuais que registam "os protagonistas da revolução pop dos anos 80", para entreter os que estão a viver em "abrigos atómykos".

Na quinta-feira, a companhia Musicalmente anunciou que os "Concertos para Bebés" que estavam agendados para Coimbra, Leiria, Marinha Grande e Sintra foram cancelados devido à pandemia de Covid-19, mas vão acontecer a partir dos Pousos e podem ser acompanhados pela internet.

O Museu Coleção Berardo, em Lisboa, anunciou também que inaugurará no dia 18 uma exposição do britânico Julian Opie, e que a abertura será apenas transmitida pela Internet, com a presença do artista plástico.

A Galeria Belo-Galsterer e a Pequena Galeria, ambas em Lisboa, só abrirão por marcação.

O número de casos confirmados em Portugal de infeção pelo novo coronavírus, que causa a doença Covid-19, subiu hoje para 112, mais 34 do que os contabilizados na quinta-feira, e os casos suspeitos duplicaram para 1.308.

Dos 112 casos confirmados de Covid-19 em Portugal, 107 estão internados.