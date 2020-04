A autarquia garante que, nestas ações de desinfeção diárias, os trabalhadores municipais utilizam equipamento de proteção individual adequado, que inclui fato completo, calçado, luvas e máscaras.

No âmbito do combate à pandemia covid-19 e depois de acionado o Plano Municipal de Emergência, a autarquia encerrou, em 31 de março, o passeio ribeirinho entre a Amora e o Seixal, todos os parques, jardins e jogos de recreio, para garantir o “afastamento social”, criou centros de acolhimento temporário para as “vítimas da covid-19” e instalou um Centro de Acolhimento Temporário para pessoas sem-abrigo.

Foi também acionado um plano de apoio social para os idosos e pessoas em isolamento, com a entrega ao domicílio de refeições confecionadas, medicamentos e outros bens de primeira necessidade, em parceria com as juntas de freguesia e as instituições sociais do concelho como forma de manter estas pessoas de maior fragilidade resguardadas nas suas casas.

O concelho do Seixal tem 170 mil habitantes, dos quais 25 mil têm mais de 65 anos.

No âmbito do plano foram ainda acionadas três linhas de apoio para fazer face às consequências da pandemia covid-19: a Linha 65 (800 20 88 75 ou mail@criar-t.org) para apoio às refeições aos mais de 60 anos, a Linha de Encaminhamento Social (210 976 220 ou ddsc@cm-seixal.pt) para compras, idas à farmácia ou outro tipo de apoio urgente e indispensável e ainda de encaminhamento de pessoas em situação de isolamento, com doenças crónicas ou famílias monoparentais, com menores de 12 anos, e a Linha de Apoio Psicológico «A Voz do Amor» (964 764 398 ou vozdoamor2000@gmail.com) para apoio psicológico às pessoas em isolamento.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais 1,2 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 60 mil.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 266 mortes, mais 20 do que na véspera (+8,1%), e 10.524 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 638 em relação a sexta-feira (+6,5%).

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até ao final do dia 17 de abril, depois do prolongamento aprovado na quinta-feira na Assembleia da República.