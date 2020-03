“Em termos do nosso posicionamento de fundo, é reforçar a prevenção e acatar as recomendações das entidades competentes e conhecedoras da realidade”, afirmou Jerónimo de Sousa, no final de uma reunião com uma delegação da Anafre (Associação Nacional de Freguesias), realizada na sede do partido.

O dirigente comunista pediu que se cumpram as recomendações das entidades da saúde “sem empolamentos e sem alarmismos, que não corresponde àquilo que deve ser a prioridade, tendo em conta essas recomendações e orientações”.

Questionado sobre o encontro do primeiro-ministro com os partidos com representação parlamentar, a realizar-se ainda hoje em São Bento, o PCP disse estar disponível para ouvir o executivo e as suas medidas, sem antecipar, no entanto, eventuais sugestões de ação do partido ao Governo socialista.

Na sequência do anúncio da ANAFRE relativo ao envio às freguesias de uma minuta para a elaboração de um plano de contingência contra o novo coronavírus, o presidente da associação disse hoje que continua a acompanhar a situação e que “cada caso é um caso”.

“Cada caso é um caso, cada freguesia tem as suas especificidades e naturalmente não é a minuta que vai ser abrangente para todas elas, mas pensamos que as freguesias têm correspondido - temos várias solicitações, algumas delas têm já serviços encerrados porque se situam em pontos que efetivamente estão neste momento agravados”, aditou Jorge Veloso.