A senadora norte-americana Elizabeth Warren, do partido do presidente Joe Biden, anunciou este domingo que, apesar de estar vacinada, está infetada com o coronavírus responsável pela doença covid-19.

A senadora de 72 anos anunciou nas redes sociais que teve um teste positivo para o coronavírus, mesmo estando vacinada. Warren diz ter "sintomas ligeiros" e diz estar descansada com a "proteção contra doença grave por estar vacinada e com dose de reforço", escreveu na rede social Twitter. O teste negativo surge, indica ainda a democrata, depois de Elizabeth Warren ter feito um teste negativo no início da semana. Este caso na senadora do Massachusetts surge numa altura em que o senado norte-americano parou para as festas, retomando o trabalho a 3 de janeiro de 2022. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram