“Só assim garantimos que alguns dos nossos melhores não ficarão pelo caminho”, avisa.

No que se refere especificamente ao novo regime de ‘lay-off’ simplificado, que considera ser “uma das medidas de maior potencial de alcance e que mais podem ajudar as pequenas empresas a ultrapassarem esta crise, mantendo a atividade e os postos de trabalho”, a associação teme que os critérios previstos sejam demasiado restritivos.

“Não podemos deixar de manifestar o nosso receio que a regra que pressupõe dois meses de quebra de faturação face ao período homólogo do ano transato seja ainda assim bastante limitativa”, sustenta, alertando que “muitas empresas só poderão aceder a este regime em maio, ou mesmo junho”, altura em que já “pode ser tarde de mais”.

Para a ANECRA, é também necessário “alargar este regime aos trabalhadores temporários” e seria “importante a possibilidade de esta medida ser estendida aos sócios-gerentes das empresas”, num contexto em que grande parte das empresas do setor são microempresas com caráter familiar, em que “os trabalhadores são os sócios e vice-versa”.

Ainda relativamente ao ‘lay-off’, a associação considera “determinante” a “rapidez no pagamento” às empresas, já que está previsto que estas adiantem “uma parte significativa do salário ao trabalhador (dois terços), recebendo mais tarde um terço do Estado”.

A flexibilização do regime de marcação e gozo de férias pelos trabalhadores é outra das prioridades apontadas pelo setor de comércio e reparação automóvel, segundo o qual, “neste momento de absoluta excecionalidade”, esta seria “uma medida temporária que pode ter um papel importante na defesa dos postos de trabalho”.

No que se refere às linhas de crédito anunciadas pelo Governo, a ANECRA alerta que o tecido empresarial português “está já hoje grandemente endividado”, pelo que estas deveriam ter “períodos de carência razoáveis” (“não inferior a seis meses e, idealmente, um ano”) e “um plano de pagamento em circunstância alguma inferior a quatro ou cinco anos”.

“Seria também desejável que o Estado pudesse dar o seu apoio através de um regime de bonificação destas linhas de crédito. Desta forma, daria um importante contributo e incentivo à adesão das empresas a estas linhas de liquidez”, sustenta a associação.

Entre as medidas adicionais de apoio defendidas pelo setor automóvel estão também moratórias para as rendas de estabelecimentos fechados (já que os encargos com as rendas são geralmente o segundo maior custo das empresas, depois da massa salarial), assim como moratórias de crédito bancário “com períodos longos”.

“Não basta adiar o pagamento de dívidas à banca durante três meses. É preciso dar tempo para que as empresas se recomponham”, defende a ANECRA.

