Segundo fonte do gabinete da presidência do município, não obstante não serem conhecidos quaisquer casos de contaminação com este vírus no concelho de Setúbal, a autarquia decidiu suspender as atividades previstas paras as salas de espetáculos do Fórum Municipal Luísa Todi e Auditório Charlot, bem como nos museus e equipamentos desportivos, incluindo pavilhões e piscinas, até ao dia 25 de março.

A decisão do município, que surge na sequência da elaboração de um plano de contingência para o concelho, com cerca de 120 mil habitantes, e das recomendações da Direção-Geral da Saúde, já foi comunicada aos munícipes na página da câmara na rede social Facebook.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro do ano passado, na China, e já provocou mais de 4.000 mortos.

Em Portugal, há 41 pessoas infetadas com o novo coronavírus, a maioria das quais na região Norte, e 83 casos suspeitos ainda a aguardar resultados laboratoriais.

Nos últimos dias, a Itália tornou-se no caso mais grave de epidemia fora da China, com 631 mortos e mais de 10.149 contaminados pelo novo coronavírus, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia.