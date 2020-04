A Starfoods, que detém as marcas Companhia, Loja das Sopas, Selfish e Basílico, opera em 60 lojas de centros comerciais, empregando cerca de 300 trabalhadores, e “está a forçar férias neste período, depois de ter obrigado os trabalhadores a irem para o regime de ‘lay-off’ no período de 19 de março a 19 de abril”, denuncia o sindicato, em comunicado.

“A empresa nem sequer consultou os trabalhadores, nem tão pouco os delegados sindicais, começou a mandar cartas aos trabalhadores, impondo-lhes férias forçadas, em geral, de 20 de abril a 05 de maio, depois destes terem estado em regime de ‘lay-off’ durante cerca de um mês”, sustenta.

De acordo com o sindicato, “alguns trabalhadores já tinham as suas férias acordadas com a empresa, as quais constavam no mapa afixado nos termos legais no estabelecimento e, por isso, trata-se de uma alteração ilegal ao mapa de férias, já que a empresa não fundamentou a sua alteração”.

Outros trabalhadores, diz ainda o sindicato, “tinham as férias acordadas, mas ainda não estavam afixadas no mapa do estabelecimento, e outros ainda não tinham acordado o período de férias”.

“Seja como for, trata-se de uma marcação ilegal pois aos trabalhadores que tinham as férias marcadas a empresa não fundamentou a alteração e aos que não tinham as férias marcadas a empresa não os ouviu, nem consultou os delegados sindicais, nos termos legais. Além disso, muitos trabalhadores não receberam o subsídio de férias que tem de ser pago antes de o trabalhador ir de férias”, acrescenta.