“Temos recebido centenas de testemunhos, algumas reportam ameaças de despedimento selvagem, sem quaisquer direitos (…). Há uma certa selvajaria que se está a alastrar e evidentemente que nos preocupa muito esta situação”, afirmou, em declarações à Lusa, Francisco Figueiredo.

Segundo o dirigente sindical, apesar de vários estabelecimentos da restauração da zona Norte, que encerraram devido ao surto de Covid-19, terem assegurado o pagamento do ordenado aos seus funcionários, noutros cafés e restaurantes “isso não está a acontecer”.

“Um grande número de trabalhadores que nos contactaram, através da nossa linha telefónica, dizem que as suas empresas não vão assegurar o salário no final do mês, o que torna ilegal este encerramento”, referiu.

E acrescentou: “há patrões a dizerem aos trabalhadores para meterem baixa e irem para casa e que não vão abrir mais”.

Apesar de não saber o número de estabelecimentos do setor da restauração que já encerraram no Norte do país devido ao surto de Covid-19, o dirigente sindical descreveu-os como “muitos", acrescentando que “outros tantos” aguardam por quarta-feira, dia para o qual o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, convocou uma reunião do Conselho de Estado, para discutir a eventual decisão de decretar o estado de emergência.