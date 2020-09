"Fazemos um desafio ao primeiro-ministro e ao ministro da Educação de visitarem o país real", afirmou hoje o coordenador nacional do STOP, André Pestana, que falava numa conferência de imprensa em Coimbra, em frente à Escola Secundária Avelar Brotero, onde há turmas "com 31 alunos, 30 alunos, 29 alunos, 28 alunos".

De acordo com o dirigente sindical, na maior parte das escolas do país "o número de alunos continua essencialmente o mesmo" em relação ao ano letivo passado.

"[O primeiroministro] António Costa disse que não valeria muito a pena o esforço das escolas e dos diretores em tentar conter o contágio de covid-19, se as famílias também não fizessem esse esforço de contenção. Também não vale muito a pena o esforço que as escolas e as famílias estão a fazer se depois o Governo não está a fazer a sua parte", criticou.

O STOP, que avançou com pré-avisos de greve para os primeiros dias de aulas (de segunda-feira a quinta-feira), considerou que o Governo teria de avançar com um reforço substancial de pessoal docente e não docente nas escolas por forma a garantir mais condições de segurança, num contexto de pandemia.