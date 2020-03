“Não houve nenhum incumprimento de serviços mínimos, ao contrário do que alegou o Governo para justificar a requisição civil. Nos últimos 29 dias, o sindicato respondeu a todas a requisições de serviços mínimos com recurso a todos os trabalhadores disponíveis”, disse à agência Lusa o presidente do SEAL, António Mariano.

“Só nestes últimos dois dias, terça e quarta-feira, é que não foi possível cumprir os serviços mínimos, não por culpa dos trabalhadores, mas porque as empresas fizeram `lockout´ e impediram os estivadores de entrarem nos terminais portuários”, acrescentou António Mariano, admitindo, no entanto, que possam ter ocorrido situações pontuais em que não foi possível disponibilizar todos os trabalhadores requisitados, por razões de saúde ou outras.

António Mariano afirmou também que, ao contrário do que está a ser propalado pelos operadores portuários, na sequência do pedido de insolvência da A-ETPL, Associação-Empresa de Trabalho Portuário de Lisboa A-ETPL, neste momento, “nem a empresa está encerrada, porque não estão cumpridos os requisitos legais para que tal aconteça e ainda não foi realizada a assembleia de credores, nem os trabalhadores – que representam cerca de 90% dos créditos da empresa – estão despedidos”.