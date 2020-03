As vítimas, um homem de Singapura de 75 anos e um indonésio de 64 anos, morreram esta manhã na Unidade de Cuidados Intensivos do Centro Nacional de Doenças Infeciosas, onde tinham sido internados em 23 de fevereiro e 13 de março. respetivamente, de acordo com um comunicado do Ministério da Saúde.

A cidade-estado com 5,6 milhões de habitantes registou 385 casos de Covid-19 até hoje, dos quais 190 são importados, incluindo um residente espanhol de 22 anos que tinha regressado de uma viagem a Espanha em 13 de março, segundo a agência espanhola Efe.

De acordo com um estudo da Universidade de Harvard, a capacidade de Singapura de detetar casos de infeção pelo novo coronavírus é até três vezes maior do que a dos outros países do mundo, graças ao seu sofisticado sistema de vigilância epidemiológica.

O país foi um dos primeiros a implantar controles para detetar o novo coronavírus e fechar fronteiras para viajantes da China, exceto para os nacionais ou estrangeiros com residência em Singapura.

Mais tarde, aplicou as mesmas restrições a viajantes de Espanha, França, Alemanha, Itália, Irão e Coreia do Sul.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 265 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 11.100 morreram.

Das pessoas infetadas, mais de 90.500 recuperaram da doença.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se já por 182 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, com Itália a ser o país do mundo com maior número de vítimas mortais, com 4.032 mortos (mais 627 que na quinta-feira) em 47.021 casos.