Em comunicado, o Tribunal Judicial da Comarca do Porto especifica que "acabou de ser dado conhecimento ao juiz presidente que existe um novo caso positivo no núcleo da Maia".

"Trata-se de uma procuradora da República que ali exerce funções. É o segundo caso comunicado no período de poucos dias", refere a nota do tribunal, acrescentando que "está prevista para amanhã [quinta-feira] a desinfeção geral do edifício onde funcionam os Juízos do Núcleo da Maia".

O Tribunal Judicial da Comarca do Porto assegura que a desinfeção será feita por "técnicos competentes, munidos de equipamento de proteção individual, para a aplicação e manipulação segura do produto químico utilizado".

"Dado que essa proteção apenas é assegurada aos referidos técnicos, a empresa responsável não recomenda a presença de terceiros durante os trabalhos de desinfeção", termina a nota.

Na terça-feira à noite, o Tribunal Judicial da Comarca do Porto anunciou que decidiu encerrar o edifício do concelho da Maia por ter sido confirmado um caso positivo da covid-19, admitindo que existia "alarme geral" naquele núcleo.

"O conselho de gestão considera ser de elementar prudência encerrar por três dias o edifício onde funciona o Núcleo da Maia", lia-se num comunicado divulgado pouco depois das 20:00 de terça-feira e que surgia na sequência de um outro distribuído cerca de três horas antes, no qual este tribunal dava conta de que no sábado uma oficial de justiça foi submetida a teste rápido no Hospital de São João, no Porto, o qual se veio a manifestar positivo.