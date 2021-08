Portugal tem hoje sete concelhos com incidência do coronavírus SARS-CoV-2 superior a 960 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, mais dois do que na última sexta-feira.

Albufeira (1.047), Boticas (1.441), Lagos (1.364) e Mourão (1.397) mantém-se entre os concelhos que apresentam maior incidência de infeções a 14 dias pelo coronavírus da covid-19, juntando-se esta semana à lista Beja (1.002), Marvão (1.838) e Ribeira de Pena (1.219). Segundo os dados hoje divulgados no boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), há 236 concelhos com uma incidência superior a 120 casos de infeção pelo vírus SARS-COV-2 por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias (mais 16). Destes 236 concelhos, 31 registam incidência cumulativa a 14 dias superior a 480 casos entre 12 e 24 de agosto, o que representa um aumento de quatro em relação à semana anterior. Os dados da DGS indicam ainda que, nos últimos 14 dias, 130 concelhos ultrapassaram os 240 casos de infeção por 100 mil habitantes. Sem qualquer caso de infeção pelo novo coronavírus nos últimos 14 dias estão agora nove concelhos: Alvaiázere, Alvito, Barrancos, Corvo, Lajes das Flores, Madalena, Penedono, Porto Moniz e Santa Cruz das Flores. No final do mês de julho, o Conselho de Ministros definiu que o nível de risco na matriz de monitorização da pandemia de covid-19 passaria a fixar-se em 480 casos por 100 mil habitantes a 14 dias em vez dos anteriores 240, decidindo também que deixaria de haver medidas diferenciadas por concelhos. A Direção-Geral da Saúde continua, por sua vez, a divulgar dados por concelhos com referência à incidência cumulativa que "corresponde ao quociente entre o número de novos casos confirmados nos 14 dias anteriores ao momento de análise e a população residente estimada"