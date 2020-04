De acordo com um comunicado do gabinete do presidente cingalês Gotabaya Rajapaksa, 2.961 presos foram libertados sob fiança desde 17 de março.

As prisões do Sri Lanka estão altamente congestionadas, existindo mais de 26.000 presos, embora os estabelecimentos prisionais só tenham capacidade para receber dez mil pessoas.

Dois presos foram mortos e outros seis ficaram feridos no mês passado, em escaramuças com os guardas prisionais, causadas pelas estritas medidas de segurança impostas para controlar a propagação do vírus.

Até sábado, cinco pessoas tinham morrido no Sri Lanka devido ao vírus. O número total de casos confirmados aumentou para 166.