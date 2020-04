Uma determinação do presidente do STJ, a que a agência Lusa teve acesso, indica que o regresso da atividade do tribunal superior, após as férias da Páscoa e durante o estado de emergência devido à pandemia de Covid-19, abrange a distribuição de processos de natureza não urgente, devendo as sessões de discussão e votação de acórdãos em processos de qualquer natureza que não necessitem de produção de prova serem realizadas através das salas virtuais.

Os julgamentos de processos de natureza urgente e não urgentes que careçam de produção de prova serão realizados à distância.

Contudo, o presidente do Tribunal poderá autorizar a realização de diligências presenciais, em casos devidamente justificados.

Os acórdãos votados poderão ser assinados digitalmente na plataforma Citius.

Nas sessões virtuais estará no tribunal o funcionário judicial designado, um elemento da área informática e os juízes conselheiros que pretenderem.