Montemor-o-Novo, no distrito de Évora, registou no domingo um novo teste positivo de covid-19, o que elevou para 33 o número de casos ativos do surto no concelho, informou hoje a câmara municipal.

