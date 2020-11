“O bairro social tem 55 habitações, onde moram cerca de 220 pessoas. Há 47 infetados”, afirmou Diogo Mateus, referindo “não estar ninguém internado” e salientando que “muitas pessoas estão assintomáticas”.

Segundo o presidente deste município do distrito de Leiria, o primeiro caso “terá sido detetado na segunda semana deste mês”, tendo sido realizados “214 testes, de que resultaram 47 positivos”.

Considerando que “o nível de contágio está estanque”, Diogo Mateus destacou “o acatamento rigorosíssimo” dos residentes relativamente ao confinamento domiciliário.

“Os próprios entenderam não haver condições para a venda em feiras. Portanto, autorregularam-se para não o fazer”, declarou o autarca, explicando que devido a esta situação há “evidentemente um decréscimo do rendimento”, o que exige, além da saúde, a atenção das equipas de desenvolvimento social do município para eventual apoio.

O presidente da Câmara de Pombal adiantou que “há 10 dias o município assegura o fornecimento de refeições quentes à população deste bairro, particularmente às crianças do pré-escolar e do 1.º ciclo, que não estão a frequentar a escola”.

“Foram também feitas higienizações de todos os espaços públicos do bairro e, nas habitações onde estiveram pessoas contaminadas, procedeu-se à higienização”, disse.

De acordo com Diogo Mateus, “os habitantes deste bairro têm demonstrado um comportamento cívico e compreensão exemplares para dirimir a dimensão do contágio, privando-se das suas liberdades, rendimentos e socialização, como é pedido a todos”, reconhecendo “o bom exemplo”.

Ainda no concelho de Pombal, há um surto num lar privado, em Santiago de Litém, “sem preocupações de maior nesta altura”, declarou o presidente do município.

“Houve capacidade, dentro da instituição, em ultrapassar as circunstâncias, com acompanhamento e apoio da Autoridade de Saúde, Segurança Social, Câmara Municipal, forças de segurança e bombeiros. Reconhecendo a capacidade da instituição, estamos, no entanto, disponíveis, caso seja necessário”, assegurou.

Fonte do lar explicou à Lusa que, dos 35 utentes, “a maioria testou positivo e grande parte está assintomática”.

“Houve o óbito no hospital de um doente, com mais de 80 anos, com quadro clínico compatível com outros comorbilidades”, esclareceu, acrescentando que há outros utentes internados.

Segundo esta fonte, “o lar está, a par das autoridades, a tomar todas as medidas no sentido de minimizar a situação”.

Já na quinta-feira, a diretora-geral da Cercipom, instituição que apoia pessoas com deficiência ou incapacidade, informou que, dos 20 utentes do lar residencial de Pombal, 16 testaram positivo.

Segundo Preciosa Santos, dos 15 colaboradores do lar residencial, 11 também tinham testado positivo.

O concelho de Pombal regista desde o início da pandemia, em março, 429 casos de covid-19, mantendo-se 218 ativos, lê-se no último boletim da Comissão Distrital de Proteção Civil de Leiria, divulgado às 09:58 de hoje.

No mesmo período, 196 pessoas recuperaram da doença e foram contabilizados 15 óbitos.

SR // SSS

Lusa/Fim