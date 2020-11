Duas idosas do Lar da Santa Casa da Misericórdia de Belmonte, que tinham resultado positivo para o novo coronavírus, morreram no hospital, disse hoje à agência Lusa o provedor daquela instituição do distrito de Castelo Branco, José Figueiredo.

De acordo com aquele responsável, primeiro óbito registou-se no sábado e o segundo durante a manhã de hoje. "Estamos a falar de uma utente com 97 anos e de outra 85 anos, sendo que a última tinha outras patologias de saúde", apontou, lamentando as mortes e dirigindo condolências aos familiares. De acordo com os dados mais recentes, a instituição tem 92 utentes e 21 funcionários infetados. Entre os utentes, há 11 que estão internados e cinco que já tiveram alta médica. "Além das altas médica, esperamos ter alguns recuperados dentro dos próximos dias e já estamos a preparar tudo nesse sentido, até porque também sempre tivemos os positivos e os negativos separados", frisou José Figueiredo. Destacando que a principal preocupação se prende sempre com o estado de saúde das pessoas e que o serviço nunca esteve em causa, José Figueiredo também assumiu algumas dificuldades em relação aos profissionais. "Neste momento, a questão dos enfermeiros é a que mais nos preocupa porque tínhamos dois que foram colocados em entidades de saúde públicas e outro que está infetado", detalhou, garantindo que estão a ser feitos "todos os esforços" para ultrapassar a situação, apesar de, reconheceu, também ser difícil contratar profissionais. Ao nível dos auxiliares, referiu que a instituição tem contado com o apoio da Câmara de Belmonte e da própria população, para atenuar os problemas resultantes do número de funcionários infetados. A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,2 milhões de mortos e mais de 46,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP. Em Portugal, morreram 2.590 pessoas dos 146.847 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde. A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.