Em comunicado, a Santa Casa da Misericórdia de Montalegre, no distrito de Vila Real, explicou que, após terem sido detetados 15 casos de covid-19 entre utentes no lar S. José, foram testados uma segunda vez mais seis utentes, sendo que quatro deram positivo.

A nota, assinada pelo provedor da instituição, Fernando Rodrigues, salienta ainda que há “quatro funcionários infetados em isolamento em casa”.

“Numa altura em que já se tinham indicado os nomes para receberem a vacina anti-covid aconteceu isto. Foi com surpresa e muita tristeza que recebemos esta informação, ainda por cima, neste período natalício”, realça ainda.

A misericórdia de Montalegre revela ainda que “os doentes estão bem, 15 continuam assintomáticos” e que há quatro que em alguns momentos do dia “apresentam febre”.

“A instituição fez mais de 100 testes de despistagem por sua iniciativa, cumprimos as regras, o nosso pessoal tem sido muito cauteloso, e aconteceu isto. O que demonstra que o vírus, ao estar no ar em ambiente fechado […] é muito contagiante”, acrescenta.

Na quarta-feira à noite a instituição tinha revelado que após duas funcionárias, que já estavam em isolamento, terem testado positivo foram testados todos os funcionários e 80 utentes do lar de S. José e que três trabalhadores e 15 utentes tinham teste positivo.

No comunicado de quarta-feira era ainda referido que, na creche da instituição, duas funcionárias que já estavam em isolamento tiveram teste positivo e que por iniciativa da Santa Casa da Misericórdia foram testadas as restantes trabalhadoras que tiveram testes negativos.

Já na Unidade de Cuidados Continuados daquela instituição, após uma funcionária, que já estava em isolamento, ter testado positivo, foram testadas mais sete trabalhadoras que tiveram testes negativos.

Segundo o boletim epidemiológico da Unidade de Saúde Pública do Alto Tâmega e Barroso, na quinta-feira registavam-se no concelho de Montalegre cem casos ativos de covid-19, mais dez que no dia anterior, sendo a taxa de incidência de 1144,8 casos por cem mil habitantes.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.743.187 mortos resultantes de mais de 79,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 6.478 pessoas dos 391.782 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.