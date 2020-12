Em declarações à agência Lusa, o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Vila Viçosa indicou que relacionados com este surto já só estão "oito utentes de valências da instituição" infetados com o novo coronavírus, que provoca a covid-19, e que estão alojados na Zona de Concentração e Apoio à População (ZCAP), instalada no antigo Centro de Saúde da localidade.

"Estas pessoas vão fazer novos testes e após fazerem dois com resultados negativos [para o novo coronavírus] vão sair da ZCAP", adiantou.

Fonte da Administração Regional de Saúde (ARS) do Alentejo disse hoje à Lusa que este surto envolveu um total de 109 pessoas infetadas, 53 utentes e 13 funcionários da instituição, e 43 habitantes da comunidade, incluindo sete vítimas mortais, seis relacionadas com as valências da Misericórdia e uma da comunidade.

Segundo o provedor, este surto provocou a morte a quatro mulheres e três homens.

A fonte da ARS do Alentejo explicou ainda que "há 21 dias que não existem novos casos relacionados com este surto".

A Câmara de Vila Viçosa indicou na terça-feira que existem no concelho 63 casos ativos de infeção com o vírus que provoca a covid-19 e sete óbitos, segundo dados da Direção-Geral da Saúde, sem precisar quais são referentes ao surto.