Treze dos 36 profissionais do hospital de Beja infetados com Covid-19 já estão recuperados e regressaram ao trabalho, mantendo-se 23 casos ativos da doença, revelou hoje a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA).

NUNO VEIGA/LUSA