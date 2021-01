Segundo fonte do Centro Hospitalar de Leiria - que integra os hospitais de Santo André, Distrital de Pombal e Bernardino Lopes de Oliveira, em Alcobaça - do surto resultaram 20 profissionais infetados, que já se encontram todos recuperados.

Foram ainda infetados 20 doentes pelo SARS-CoV-2, dos quais sete morreram.

Dos 13 recuperados, 11 já tiveram alta e dois ainda estão internados em áreas não covid, informa a mesma fonte.

Segundo fonte do CHL, o surto surgiu no dia 24 de novembro e todos os doentes e profissionais afetos àquela ala do serviço (3.º piso na torre poente no Hospital de Santo André) foram testados.

No domingo foi conhecido um novo surto no serviço de Medicina do Hospital de Pombal, o que obrigou à transferência de 14 utentes para o Hospital de Santo André, em Leiria, devido a infeção pelo novo coronavírus.

Na última atualização do número de infetados, o CHL revelou à Lusa que, até ao momento, estão infetados 18 profissionais e 15 doentes.