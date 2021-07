As pessoas a partir dos 25 anos já podem fazer o autoagendamento que permite marcar a vacinação contra a covid-19.

Este processo de autoagendamento permite que os cidadãos selecionem o local e a data em que pretendem ser vacinados, recebendo depois uma mensagem SMS com a confirmação do dia, da hora e do centro de vacinação. A confirmação do agendamento implica que seja enviada resposta ao SMS.

Na sequência da fase 2 do plano de vacinação e de uma maior disponibilidade de vacinas em Portugal, o portal para autoagendamento entrou em funcionamento em 23 de abril, ficando agora aberto às pessoas a partir dos 30 anos, depois de ter sido disponibilizado para utentes com 65, 60, 55, 50, 45, 43, 37, 35, 33, 30 e 27.

Além do alargamento da vacinação a pessoas acima dos 25 anos, recentemente já tinha sido anunciado que Portugal vai acelerar o ritmo de vacinação devido à rápida disseminação da variante Delta, prevendo-se que seja possível vacinar cerca de 850 mil utentes por semana.

Este intento já se fez sentir e a vacinação contra a covid-19 atingiu um novo recorde diário em Portugal na terça-feira, com mais de 154.600 vacinas administradas à população.