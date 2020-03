Contrariamente ao que tinha sido avançado por alguns órgãos de comunicação social, Jair Bolsonaro testou negativo para infeção pelo novo coronavírus, Covid-19.

"HFA/SABIN atestam negativo para o COVID-19 o Sr. Pres. da República Jair Bolsonaro", pode ler-se na sua página de Facebook.

O presidente brasileiro fez o teste no Hospital das Forças Armadas pelo laboratório Sabin Medicina Diagnóstica.

Esta manhã um jornal brasileiro — O Dia — avançou com a informação de que o primeiro teste ao presidente brasileiro havia dado positivo, esperando contra-análise. Minutos mais tarde a Fox News terá confirmado esta informação junto do filho Eduardo Bolsonaro, que também mais tarde, via Twitter, disse que o teste "não foi concluído". Agora, Jair Bolsonaro vem garantir que não esta infetado através das suas redes sociais.

O presidente Jair Bolsonaro anunciou esta quinta-feira, durante uma transmissão no Facebook na qual apareceu a usar uma máscara de proteção, que saberia "nas próximas horas" se foi infetado pelo novo coronavírus (Covid-19).

"Eu estou a usar máscara, porque na recente viagem aos EUA uma pessoa, quando desceu em São Paulo, foi fazer os exames e deu positivo", explicou Bolsonaro durante a transmissão no Facebook, referindo-se ao secretário especial de Comunicação Social do governo, Fabio Wajngarten, diagnosticado com a doença.

"Hoje [quinta-feira] recolhemos todos as amostras. Acredito que nas próximas horas terei o resultado", disse, afirmando ainda que a outra pessoa que viajou no avião realizou o teste e teve o resultado negativo.

"Foi o primeiro negativo, esperamos que o de todo mundo dê negativo" disse o presidente brasileiro à data.

Segundo o Estadão, também a primeira-dama Michelle Bolsonaro e o filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, foram testados.

O Brasil registou até ao momento 151 casos positivos e nenhuma morte até ao momento.

O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro de 2019, na China, e já provocou mais de 4.900 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia.

O número de infetados ultrapassou as 128 mil pessoas, com casos registados em mais de 120 países e territórios. Quase 70 mil dos infectados já recuperou.