Na Lourinhã, também existe um centro de despiste junto aos Paços do Concelho.

"Os Centros de Despiste de Coronavirus começaram a funcionar no sábado em Torres Vedras e, na Lourinhã e em Mafra, o arranque é na terça-feira", afirmou à agência Lusa o diretor do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Oeste Sul, António Martins.

Na área do ACES Oeste Sul, existem 14 casos de infeção, quatro dos quais em Torres Vedras e 10 em Mafra, indicou o responsável do ACES Oeste Sul.

Para as tendas, que foram instaladas com o apoio dos municípios e de outras entidades, como a Cruz Vermelha, "são reencaminhados utentes que se dirigiram ao centro de saúde com sintomas compatíveis com a covid-19, para não serem misturados com outros doentes" nessas unidades.