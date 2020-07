“Não é preciso que preencha o formulário todos os dias (…). O que queremos é facilitar as coisas, dar as boas vindas à Galiza e não complicar”, com uma medida que visa contribuir “para a segurança de todos”, referiu António Fernandes Campa, do Sergas – Serviço Galego de Saúde, da Junta da Galiza.

Segundo publicado hoje no Diário Oficial da Galiza, os viajantes provenientes de Portugal e de cinco comunidades do norte de Espanha que visitem a Galiza terão, a partir de quarta-feira, de fazer um registo em que fornecem os contactos.

O registo – uma “norma que se aplica tanto a galegos que estiveram no exterior”, como a visitantes estrangeiros – pode ser feito através de um número de telefone (0034 881 002 021), ou um formulário disponível ‘online’ na página oficial do Sergas, indicou o responsável.

Aos trabalhadores transfronteiriços – quer portugueses na Galiza quer galegos em Portugal – basta preencher o documento da primeira vez que cruzem a fronteira, deixando em branco o campo da “data prevista de saída”, assinalou.

“Queremos simplificar a vida a quem nos visita”, garantiu António Fernandes Campa, explicando ainda que através do número de telefone disponível, os visitantes podem também saber que outras medidas preventivas estão em vigor na região, nomeadamente o uso de máscaras em espaços públicos como praias.

O objetivo, disse, “não é uma barreira ou controlo, mas facilitar a entrada das pessoas e ajudá-las a saber como proceder se houver algum problema”, podendo mesmo ser encaminhadas para um médico no caso de suspeitarem de covid-19 por causa de algum sintoma.