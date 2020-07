As autoridades de saúde galegas determinaram que quem viaje a partir de Portugal para a comunidade autónoma tem de comunicar os seus dados de contacto e da sua estadia num prazo de 24 horas. Esta medida decorre da decisão de colocar o nosso país no grupo de territórios "com alta incidência da covid-19" por comparação com a Galiza.

AFP or licensors