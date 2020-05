Sem trabalho, a antiga jornalista começou por procurar as recomendações da Direção-Geral e da Organização Mundial de Saúde para o setor e criou um “manual interno de higiene e segurança” com “um reforço imenso das regras de limpeza e das regras do próprio espaço”.

“Tinha uma cozinha e uma zona de estar que eram comuns aos seis quartos e deixaram de ser comuns. Estou a criar novas zonas de refeições separadas, o único espaço comum que vou ter é a piscina, sendo que vou criar zonas para as pessoas estarem devidamente distanciadas, com regras muito claras. Irei ser muito rígida, mesmo à entrada das pessoas, para elas também se sentirem confiantes”, afirma.

Regras e procedimentos que passam também por coisas tão simples como arranjar termómetros para todos os quartos.

“Tenho estado a ver o que têm andado a fazer na Ásia porque a hotelaria na Ásia foi a primeira a reabrir, tenho estado a tentar aprender com eles”, acrescenta, salientando que “a ideia é que todas as pessoas se sintam completamente seguras” e que a sua própria família também esteja em segurança, porque a Casa da Avó Rosa é onde vivem, ainda que num espaço independente.

O objetivo “é reabrir em maio com regras e padrões de segurança e higiene muito apertados” e aproveitar a transformação que a pandemia vai trazer ao setor do turismo.

“Tudo aquilo que antes corria contra nós acho que agora é uma vantagem enorme”, diz.

Vantagem foi também a palavra escolhida por Luís Figueira, dono da GAL - Gestão de Alojamento Local, para posicionar este setor em relação à hotelaria tradicional.

“Nós conseguimos posicionar-nos em termos de segurança e higiene melhor do que os hotéis, na medida em que é um apartamento inteiro, é uma casa inteira higienizada para aquele hóspede e não há contacto com zonas comuns, como restaurantes. A pessoa pode estar em segurança total”, afirma.

Tal como Rita Montez, o negócio de Luís Figueira parou quando a pandemia chegou a Portugal.

“A partir de 16 de março tudo parou, todas as reservas que tinha, 99% das reservas que tinha, foram todas canceladas, até porque a maior parte dos nossos clientes são estrangeiros”, relata, adiantando que a única exceção foram dois portugueses que, por motivos profissionais, alugaram uma pequena moradia em Cascais.

Luís Figueira - cuja empresa faz atualmente a gestão de 26 propriedades de alojamento local na zona de Lisboa e no Algarve, tratando de todos os serviços necessários, desde o licenciamento, obras de remodelação ou decoração, promoção, limpeza e receção dos hóspedes - reconhece que “as pessoas têm medo”.

“Tínhamos já reservas para o verão, isso aí continuam algumas […], vamos ver, o verão é o grande ponto de interrogação neste momento”, admite, fazendo votos para que se consiga voltar “ao ativo” com o fim do estado de emergência, que termina no sábado.

No Algarve, refere, a expectativa é de que “o verão consiga alguma retoma interna, o dito ‘ir para fora cá dentro’”.

“Vamos ver, ainda é muito incerto”, admite.

A covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, já provocou em Portugal quase mil mortos e mais de 25.000 pessoas infetadas.