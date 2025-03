A moção de confiança vai ser debatida em parlamento, avançou o Expresso online.

“O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira, 6 de março, por deliberação escrita e através da rede informática do Governo, uma moção de confiança a submeter à Assembleia da República”, informa o comunicado do Conselho de Ministro de hoje.

"No nosso sistema constitucional, o Governo depende do Parlamento", refere o comunicado, "não devem, portanto, subsistir dúvidas quanto às condições que o Governo dispõe para continuar a executar o seu Programa".

O primeiro-ministro anunciou na quarta-feira que o Governo avançará com a proposta de uma moção de confiança ao executivo pelo parlamento, "não tendo ficado claro" que os partidos dão ao executivo condições para continuar, "nomeadamente o Partido Socialista, enquanto maior partido da oposição, não permitem a clarificação política que o País precisa".

Montenegro admitiu também que “a antecipação de eleições não é desejável”, mas será “um mal necessário para evitar a degradação das instituições e a perda da estabilidade política”.

“Se os partidos da oposição não assumem a legitimidade política do Governo para governar, mais vale dois meses de suspensão da estabilidade política do que um ano e meio de degradação e paralisia”, disse.

O debate da moção de censura terá de acontecer ao terceiro dia parlamentar subsequente à sua entrega e a sua rejeição implica a demissão do Governo.

"É hora de cada um assumir as suas responsabilidades", terminam, solicitando a apresentação da moção de confiança à Assembleia, "em nome da estabilidade e do desenvolvimento do País".