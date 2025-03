O despacho de suspensão da obra, que começou em outubro de 2024, foi ratificado durante a reunião publica do executivo municipal, realizada esta quinta-feira.

Segundo uma nota camarária, o empreiteiro responsável pela obra executou trabalhos de limpeza e desmonte das antigas infraestruturas bem como demolição de algumas paredes na cave do edifício, tendo sido possível verificar que “o betão estrutural apresentava um avançado estado de degradação”.

Esta situação levou a autarquia a suspender os trabalhos e a contratar com urgência uma inspeção estrutural ao edifício pelo Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Aveiro.

"Analisado o conteúdo do Relatório de Inspeção foi possível concluir que, apesar de não haver risco para os utilizadores do Mercado, a Câmara Municipal deve avançar com uma intervenção extraordinária agregada à empreitada em curso de forma a corrigir as patologias estruturais detetadas (e parar a degradação já ocorrida), promovendo os reforços e a substituição dos elementos necessários", refere a mesma nota.

A Câmara refere ainda que já solicitou um orçamento ao empreiteiro para os trabalhos adicionais em causa, estando a trabalhar em conjunto com o projetista e o empreiteiro para criar as condições de reinício da empreitada de Reabilitação do Mercado no presente mês de março, cumprindo os compromissos assumidos.