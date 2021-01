Em comunicado, a Câmara de Braga especifica que a redução acontecerá a partir das 13:00 de sábado e de domingo.

Acrescenta que praticamente todas as linhas que vão operar ao fim de semana terão metade da frequência.

As novas medidas tomadas pelo Conselho de Ministros para controlar a pandemia de covid-19, entre as quais o dever de recolhimento domiciliário, entram em vigor às 00:00 de sexta-feira e vão permanecer até às 23:59 de 30 de janeiro, tendo como grande exceção ao primeiro confinamento o facto de as escolas permanecerem abertas em todos os graus de ensino.