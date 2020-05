Os casos positivos de covid-19 que têm surgido no futebol português estão a causar “apreensão” e maior “desconfiança” nos jogadores, de acordo com José Gomes, e a reação tem de ser “controlada” até que o parecer seja colocado em prática pela Liga e Federação, mas o técnico considera que o documento coloca “muitas dúvidas” e “exigências impossíveis de conseguir” para os agentes desportivos.

“Numa leitura de interpretação rápida, tem lá coisas que, em bom português, não tem pés nem cabeça. Vamos todos esperar, porque, se for exigida a assinatura de todos os agentes desportivos daquilo que está escrito, pode até hipotecar a retoma do futebol”, comentou, num debate promovido na página de Facebook do Marítimo.

No primeiro dia de trabalho presencial na equipa insular, depois de duas semanas de quarentena, José Gomes notou preocupação da parte do seus pupilos e espera que os casos sejam “únicos” e “rapidamente ultrapassados” para que todos possam estar de saúde prontos para as 10 jornadas restantes do campeonato, “se realmente houver a retoma”.

Após inicialmente estar convencido de que o Marítimo pudesse jogar no seu estádio, na Madeira, o treinador ‘verde rubro’ perdeu alguma confiança, pois o parecer informa que as “competições devem ser realizadas no menor número possível de estádios”, mas reiterou a importância de os jogadores terem a “vida normal”, ao dividirem o tempo entre treinos e jogos e estarem também com as suas famílias.

“Seria melhor para todas as equipas jogarem no seu próprio estádio. Não haveria no ar a especulação de se poder falar em benefícios de ninguém. Todos os estádios da I Liga têm condições para promover estas questões de segurança e higienização”, acrescentou.