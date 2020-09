Os três jogadores, cuja identidade o Sporting não revela, acusaram positivo nos testes à covid-19 efetuados no sábado e estão assintomáticos, cumprindo o isolamento que está definido, com acompanhamento do clube, revelou a mesma fonte.

Todo o plantel e ‘staff’ do Sporting realizou na manhã de hoje novos testes à covid-19.

O Sporting tem agendado para hoje um jogo com os italianos do Nápoles, do Troféu Cinco Violinos, às 19:30, no estádio José Alvalade, estando o clube ainda a aguardar os resultados dos testes de hoje.

O guarda-redes do Benfica Miles Svilar também está infetado com covid-19, revelou hoje o clube no boletim médico, e é baixa para o jogo frente aos gregos do PAOK, da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões em futebol.

O guarda-redes belga, de 21, surge no boletim com a indicação de “infeção covid-19”, sendo baixa certa para o jogo de terça-feira, tal como Jardel e Samaris, estes devido a lesão.

O defesa Jardel está a contas com uma “entorse no joelho esquerdo”, e o médio Samaris sofre de uma “tendinopatia do Aquiles à direita”, acrescenta a informação clínica.

Recorde-se que está prevista para esta segunda-feira, às 15H00, uma reunião entre a Liga Portugal e o Secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sale.

[Notícia atualizada às 14h46. Atualizada com a informação do Benfica]