Um avião fretado por Espanha partiu no sábado às 21:00 locais de Nova Deli (16:30 em Lisboa), com escala em Goa, de onde tinha previsto partir às 00:30 locais (19:00 de Lisboa), com destino a Madrid.

Segundo o embaixador espanhol em Nova Deli, José Ramón Barañano, citado pela agência EFE, o avião transporta cerca de 300 pessoas, “cerca de 10% cidadãos da União Europeia (UE) não-espanhóis e os restantes 90% turistas espanhóis”, tendo embarcado 104 pessoas em Nova Deli e 186 em Goa.

No voo espanhol “vêm três cidadãos nacionais”, esclareceu fonte do MNE, adiantando que “na área de jurisdição de Nova Deli ficarão ainda 30 nacionais por repatriar”, os quais “estão muito dispersos e em áreas de difícil acesso”.

A fonte precisou ainda que “em Diu (área de jurisdição de Goa)” permanecem “56 cidadãos nacionais, que se encontram de visita às respetivas famílias e cuja maioria reside no Reino Unido”, cidadãos que “estão inscritos nas listas da Delegação da UE” e em relação aos quais “todos os esforços serão feitos para que sejam repatriados em voos organizados pela UE”.