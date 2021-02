No centro instalado na EB2/3 Professor Napoleão Sousa Marques vão ser também vacinados contra a covid-19 os profissionais de socorro e de segurança, acrescentou aquela autarquia do distrito do Porto numa nota de imprensa.

Preparado em parceria com o Agrupamento dos Centros de Saúde (ACeS) Santo Tirso/Trofa, o CLV terá uma equipa composta por 14 profissionais de saúde, disponibilizando o município um conjunto de colaboradores para prestarem o apoio necessário, quer aos munícipes, quer aos profissionais de saúde, refere a câmara.

O investimento para “fornecimento e montagem do centro de vacinação foi superior a 10 mil euros (mais IVA), sendo que foram ainda utilizados recursos e materiais internos e propriedade do município”, revelou a autarquia liderada por Sérgio Humberto.

O centro funcionará de segunda-feira a sexta-feira, das 09:00 às 17:00, podendo o horário ser alargado de acordo com as necessidades, assinala o documento.

O início da vacinação, contudo, está dependente do envio das vacinas para os respetivos ACeS, não tendo, por isso, ainda data definida, informou a autarquia, que também “disponibiliza transporte gratuito para aqueles que não tenham a possibilidade de ir por meios próprios à vacinação”.

Citado pelo comunicado, o autarca da Trofa referiu ter a câmara “se disponibilizado para, se necessário, apoiar o ACeS na notificação dos munícipes”.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 2.355.410 mortos no mundo, resultantes de mais de 107,3 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal morreram 14.885 pessoas, dos 778.369 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.