“Se pudermos ajudar os iranianos nessa questão, certamente estamos prontos para fazê-lo (…). A única coisa que eles precisam fazer é pedir [ajuda]”, disse Trump, à margem de uma reunião de conservadores nos arredores de Washington.

Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Irão conta com 593 pessoas infetadas, sendo que foram registados no país até às 16:00 de hoje 43 mortos.

Os Estados Unidos registaram hoje a primeira vítima mortal, com um total de 62 pessoas infetadas.

Em junho de 2019 um confronto militar entre os Estados Unidos e o Irão é evitado no último momento, com a anulação por Donald Trump de ataques que tinha ordenado, depois de o Irão ter abatido um ‘drone’ [aparelho aéreo não tripulado] norte-americano na zona do Estreito de Ormuz.