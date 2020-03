“A Universidade do Porto (U.Porto) recolheu dos laboratórios das faculdades e dos centros de investigação todo o material de proteção individual que não está a ser agora utilizado, (uma vez que as aulas presenciais estão suspensas, para os doar aos dois hospitais centrais da cidade responsáveis pelo tratamento à covid-19: o Centro Hospitalar Universitário do Porto (Santo António) e o Centro Hospitalar Universitário de São João”, avançou à agência Lusa fonte do gabinete de imprensa da U.Porto.

A U.Porto explica que recolheu 320 caixas de material, com um total de 436 mil artigos, fornecidos pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMDUP), da Faculdade de Ciências da U.Porto (FCUP), Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS), Faculdade de Desporto da U.Porto (FADEUP), Faculdade de Engenharia (FEUP), Faculdade de Farmácia, Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (I3S), Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental (CIIMAR) e Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos (CIBIO).

“É um esforço de toda a Universidade do Porto para ceder o material de proteção existente nos laboratórios e agora sem uso”, adiantou a mesma fonte, referindo que os hospitais vão receber o material “na tarde de hoje”.

Luvas para doar vão ser 395.700 pares, e os fatos de proteção vão ser 555.

A U.Porto vai também doar 3.832 batas, 4.200 máscaras cirúrgicas, 50 máscaras com viseira, 287 máscaras FFP2 e FFP3, 15.300 pares de botas e outro calçado de proteção, 151 óculos de proteção e 16.750 tocas.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, infetou mais de 235 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 9.800 morreram, depois de ter surgido na China, em dezembro de 2019, e de já se ter espalhado por 179 países e territórios.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde confirmou hoje seis mortes e elevou 1020 pessoas infetadas.