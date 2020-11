A morte, acrescentou a fonte, ocorreu na quarta-feira, logo após a utente ter sido hospitalizada com "doença respiratória e testado positivo", sendo a partir daí que a instituição avançou com a testagem de todos naquele lar, no distrito do Porto.

"No lar, com 53 utentes, sete tiveram [teste com] resultado positivo, bem como cinco funcionários", acrescentou a responsável.

O lar Imaculada Conceição é contíguo ao lar Alfredo Carriço, também propriedade da Santa Casa da Misericórdia da Trofa, onde um primeiro surto em outubro causou duas mortes e 44 infetados, entre utentes e funcionários.

Neste lar, acrescentou Zélia Reis, a instituição vai repetir hoje testes de despistagem do novo coronavírus.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.388.590 mortos resultantes de mais de 58,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 3.971 pessoas dos 264.802 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.